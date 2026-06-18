CASACALENDA, 18 GIU - La Procura di Larino (Campobasso) ha aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti, per danneggiamento a seguito di incendio in relazione all'edificio scolastico di Casacalenda distrutto ieri dalle fiamme. Gli accertamenti sono condotti dai Carabinieri della Compagnia di Larino con il comandante Vincenzo Bazzurri. I militari stanno ascoltando tutte le persone che, da subito, hanno notato le fiamme fuoriuscire dalla struttura per poi lanciare l'allarme. Intanto la sindaca, Sabrina Lallitto, ha presentato un esposto contro ignoti. All'esterno della struttura distrutta dal rogo sono stati trovati materiali e attrezzature della scuola, tra cui un microfono con cavo. Prende sempre più piede l'ipotesi di incendio doloso; le fiamme sarebbero divampate dall'interno. La struttura, un prefabbricato in via De Gasperi, è stata recintata e sono in corso verifiche. Oggi è iniziato anche il recupero di materiali e attrezzature rimaste indenni. "Abbiamo provveduto a togliere le Lim - ha dichiarato la sindaca - e il materiale della scuola ancora utilizzabile". Domani ci sarà un primo incontro con la Provincia di Campobasso per la ricerca di uno stabile dove trasferire la scuola dell'infanzia e la primaria. "Domani incontrerò il presidente della Provincia di Campobasso Pino Puchetti - conclude la sindaca - per capire se i bambini potranno essere ospitati in uno stabile di proprietà dell'Ente".
Incendio devasta scuola in Molise, la Procura apre un fascicolo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiCASACALENDA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...