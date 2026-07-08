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Incendio a Milano, attivato il gruppo base di Arpa per i primi rilievi

MILANO, 08 LUG - Il gruppo base del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia si sta recando in via don Minzoni, dove è scoppiato un vasto incendio nella sede smistamento pacchi della Brt per valutare la situazione ed effettuare i primi rilievi. Sono stati inoltre allertati il servizio meteo per le previsioni e la valutazione precisa di come soffiano i venti e il gruppo della contaminazione atmosferica per l'eventuale supporto ed installazione del campionatore ad alto volume.

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