Incendi in Sardegna, fiamme minacciano case in Gallura

CAGLIARI, 23 MAG - Un vasto incendio con fiamme alte sino a 4 metri si è sviluppato attorno alle 11.30 nei campi di macchia mediterraneo e fieno alla periferia di Oschiri, in Gallura, minacciando le abitazioni del Viale Umberto alla fine del paese nei pressi dello svincolo per la strada che porta al santuario di Madonna di Castro e lo svincolo per la 4 corsie Olbia-Sassari. Sospinto dal vento, il rogo, è arrivato a ridosso delle abitazioni portando fumo denso nei cortili. La macchina antincendio sembra già avere domato in alcuni punti le fiamme. ma ci sono stati momenti di apprensione per i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i barracelli, i volontari della protezione civile e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.