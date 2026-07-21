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Incendi boschivi in Algeria, almeno sei i morti

ALGERI, 21 LUG - È di almeno sei morti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che da giorni stanno colpendo ampie aree del nord dell'Algeria. Lo ha riferito il ministero dell'Interno algerino in una nota. Il dicastero ha inoltre reso noto di aver incaricato i governatori delle province di avviare un censimento completo dei danni provocati dagli incendi. La misura servirà a consentire alle autorità pubbliche di risarcire i cittadini colpiti, sulla base delle relazioni delle commissioni provinciali incaricate di svolgere accurate verifiche sul campo.

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