Inaugurazione superblindata del Padiglione israeliano alla Biennale

VENEZIA, 08 MAG - Superblindato il Padiglione Israeliano che è stato inaugurato oggi alla Biennale di Venezia alla presenza dell'ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Paled e dell'artista Belu Simion Fainaru. Un grande schieramento di polizia e carabinieri anche in tenuta antisimmossa nel giorno delle annunciate proteste Pro Pal. Al momento fuori dal Padiglione nessuna protesta, tranne quella di un uomo che ripete 'Palestina libera'. Sono presenti anche agenti in borghese e altri in punti non visibili al pubblico. Rigidi i controlli all'ingresso del Padiglione riservato solo agli invitati e a pochissimi giornalisti nell'ultimo giorno di pre-apertura della 61a Esposizione. All'interno sono state predisposte misure di massima sicurezza. La zona dell'Arsenale da questa mattina è sorvegliata da un elicottero.