In viaggio per l'Italia con le api, un giorno alla scoperta di mieli e alveari

ROMA, 11 MAG - Un viaggio che inizia con il ronzio operoso di un alveare e si trasforma in una lezione di vita a cielo aperto. Domenica 17 maggio torna l'appuntamento con Mielerie Aperte, giornata nazionale dedicata alla scoperta dei mieli e non solo. Sono circa 200 le aziende in 17 regioni italiane che aprono i cancelli dei propri laboratori e dei propri apiari per un incontro diretto tra chi vive il territorio e chi vuole imparare a proteggerlo. È il progetto promosso da Unaapi,l'Unione Nazionale delle Associazioni di Apicoltori Italiani, che, grazie alla collaborazione con 19 associazioni territoriali, vuole avvicinare il pubblico all'apicoltura. Non solo un invito a degustare, ma a 'entrare' fisicamente in questo mondo, scoprendo come la cura di questi piccoli insetti sia il vero motore della biodiversità. La parola d'ordine per questa edizione è 'L'unione fa la dolcezza', con cui la rete di Mielerie Aperte mette in connessione visitatori, famiglie e appassionati con il lavoro quotidiano dell'apicoltore, un mestiere fatto di pazienza, osservazione e profondo rispetto per i cicli naturali. Una domenica speciale per immergersi in percorsi sensoriali unici e quindi osservare da vicino la vita sociale dell'alveare e comprendere il ruolo vitale dell'ape regina; scoprire i segreti della produzione dei diversi mieli ma anche di polline, cera, propoli e pappa reale; e, non ultimo, toccare con mano gli strumenti del mestiere, dalle arnie ai laboratori di smielatura. Ogni azienda accoglie il pubblico con attività e momenti di scoperta, offrendo uno sguardo autentico su una filiera agricola profondamente legata all'ambiente. Una vera e propria forma di turismo che prevede un secondo appuntamento nazionale il 15 novembre che chiuderà idealmente il cerchio del calendario apistico. Per trovare la mieleria più vicina e consultare la mappa interattiva, basta visitare mielerieaperte.it/mappa o seguire i canali social ufficiali.