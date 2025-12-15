In Venezuela i familiari chiedono la libertà dei prigionieri politici

CARACAS, 15 DIC - I familiari dei prigionieri politici venezuelani hanno manifestato a Caracas per chiedere la liberazione dei detenuti in vista delle festività natalizie. La protesta si è svolta nella Plaza Bolívar del quartiere di Chacao, dove è stata allestita la simbolica 'mesa de los que esperan' ('tavolo di chi aspetta' in italiano), ovvero una lunga tavola apparecchiata per rappresentare le assenze forzate per le feste natalizie di centinaia di persone incarcerate dal regime di Nicolás Maduro. I manifestanti hanno denunciato violazioni del giusto processo, il divieto di visite ai detenuti e gli arresti seguiti alle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024, contestate dall'opposizione per la mancata pubblicazione delle prove ufficiali del risultato. Tra gli slogan esposti riportati dai principali media venezuelani indipendenti, "Pensare diversamente non è un reato" e "Liberate gli adolescenti detenuti ingiustamente". Secondo il Comitato per la Libertà dei Prigionieri Politici, l'obiettivo della mobilitazione è ottenere "un Natale senza prigionieri politici", affinché nessuna famiglia resti divisa durante le festività. La Ong Foro Penal riferisce che in Venezuela si contano 893 prigionieri politici, tra cui quattro minorenni mentre il governo venezuelano nega l'esistenza di detenuti per motivazioni politiche, sostenendo che si tratti di persone perseguite per i reati comuni previsti dalla legge.