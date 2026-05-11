In spiaggia a Rimini stop al fumo e più ore in mare per i cani

RIMINI, 11 MAG - Stretta sul fumo sulla spiaggia di Rimini. È la grande novità dell'ordinanza balneare attiva dal 16 maggio al 20 settembre che regola la vita sull'arenile. L'amministrazione comunale ha deciso di rendere ancora più stringenti le misure anti-sigaretta, dopo i primi stop del 2019. Da quest'anno non si potrà fumare, non solo sulla battigia, ma su tutta la superficie degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le aree messe eventualmente a disposizione dai concessionari. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche e per i trasgressori sono previste sanzioni che variano da 25 a 500 euro. L'altra novità sono le regole più permissive per chi va in spiaggia col proprio animale domestico. È stata infatti allungata di 30 minuti la fascia oraria mattutina dedicata al bagno in mare per i cani, dalle 6 alle 8.30. Resta invariata la fascia serale, dalle 18.40 alle 21. L'ingresso in acqua potrà avvenire solo negli specchi d'acqua dedicati. Invariate le altre norme, come la superficie minima di 15 metri quadrati per ciascun ombrellone, superiore di 3 metri alla soglia minima regionale. Solo nei tratti di spiaggia più stretta, l'ombra potrà scendere a 12 metri quadrati. I bagnini dovranno consentire l'utilizzo dei servizi in spiaggia fino alle 22. Confermato il divieto di plastica monouso, mentre continua ad essere consentito il delivery. Norme che si aggiungono a quelle recentemente diffuse sui chioschi-bar. I cosiddetti chiringuiti potranno ricorrere a dj-set dalle 18.30 alle 23.30 con alcune deroghe. Una volta alla settimana la musica potrà andare avanti fino a mezzanotte e mezza. Due volte a stagione, oltre che per Notte Rosa e Ferragosto, si potrà arrivare all'una di notte.