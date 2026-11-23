MADRID, 23 NOV - Attacco con bottiglie molotov contro il commissariato della polizia spagnola a Palencia, nella regione nord-occidentale di Castiglia e Leon. Almeno quattro ordigni incendiari sono stati lanciati contro il commissariato intorno alle 6:30 di questa mattina, senza provocare feriti. Lo riferiscono fonti della Delegazione del governo. Altri otto cocktail molotov sono stati ritrovati in uno zaino nelle vicinanze, facendo scattare l'intervento degli artificieri del Tedax. L'area intorno alla sede di polizia è stata transennata, L'attacco ha provocato un piccolo incendio nella parte retrostante dell'edificio. La Delegazione del governo ha confermato l'attivazione del protocollo previsto per attentati terroristici o minaccia per possibili ordigni e nell'intera città è stata attivato il dispositivo 'Jaula' (gabbia), una vasta operazione di controllo del territorio per impedire la fuga dei responsabili, mentre sono in corso indagini per identificarli.
In Spagna molotov contro un commissariato a Palencia, attivati gli artificieri
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