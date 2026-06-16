MADRID, 16 GIU - L'Autorithy spagnola della concorrenza, la Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc), ha avviato un procedimento di sanzioni nei confronti di sei tra i principali istituti di credito del Paese - Banco Santander, Caixabank, Bbva, Sabadell, Bankinter e Unicaja - per una possibile violazione delle norme sulla concorrenza previste dalla legge spagnola e dall'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo quanto riferito dall'antitrust in un comunicato, l'indagine riguarda dichiarazioni pubbliche rilasciate da alcuni dirigenti delle banche sulla futura politica commerciale degli istituti, in particolare sui tassi di interesse applicati ai mutui a tasso fisso. L'Authority ritiene che tali affermazioni possano aver consentito agli operatori del settore di anticipare il comportamento futuro dei concorrenti, con possibili effetti distorsivi sulla concorrenza nel mercato bancario. La Cnmc ha precisato che l'apertura del procedimento non anticipa le conclusioni dell'inchiesta, la cui istruttoria dovrà essere completata nel termine massimo di 24 mesi. Secondo fonti vicine agli istituti di credito, citate dall'agenzia Europa press, il settore ha accolto la notizia "con sorpresa", sostenendo che le dichiarazioni contestate erano state rese nell'ambito di normali incontri con la stampa. Le stesse fonti hanno evidenziato che il costo dei mutui in Spagna resta tra i più bassi d'Europa e hanno attribuito i recenti aumenti all'andamento dell'Euribor e alla decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea.
In Spagna l'Antitrust apre un'indagine su sei grandi banche per i mutui
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