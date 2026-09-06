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In Sassonia-Anhalt affluenza record dell'80%

BERLINO, 06 SET - L'affluenza alle urne alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt di quest'anno è stata nettamente superiore rispetto a cinque anni fa. Stando ai dati diffusi dalla Zdf, circa l'80% degli aventi diritto di voto si è espresso alle urne per il rinnovo del parlamento regionale. Si è trattato della "più alta affluenza alle urne mai registrata in Sassonia-Anhalt", ha affermato il conduttore della Zdf Christian Sievers.

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