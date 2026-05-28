In Messico riduzione 'senza precedenti' degli omicidi, -49%

CITTÀ DEL MESSICO, 27 MAG - Il governo messicano ha illustrato gli esiti della strategia nazionale contro il crimine. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato che, tra settembre 2024 e maggio 2026, gli omicidi volontari sono diminuiti del 49%. Il ministro della Sicurezza Omar García Harfuch ha aggiunto che "la media giornaliera ha mantenuto una tendenza al ribasso senza precedenti nel Paese". La flessione, ha spiegato l'esponente governativo, è dovuta al rafforzamento della Guardia Nazionale, alla cattura di oltre 50mila malviventi e all'impegno contro l'impunità, che ha portato in carcere 85 funzionari. Le autorità hanno confiscato più di 400 tonnellate di droga e smantellato oltre duemila laboratori clandestini. Sono stati inoltre ritirati dalle strade circa 32mila armamenti, in gran parte giunti dagli Stati Uniti. La presidente Sheinbaum ha sottolineato che la riduzione dei delitti "non è solo un numero freddo, ma un lavoro permanente del Gabinetto di Sicurezza in cui definiamo strategie, ci coordiniamo, anche attraverso riunioni con governatori e sindaci". Infine, la leader ha evidenziato le politiche sociali messe in atto e rivolte alle nuove generazioni per ostacolare il loro reclutamento nei gruppi illeciti.