TOKYO, 13 NOV - Centomila yen, equivalenti a circa 565 euro, per una cassetta di sette mele. È la cifra record battuta oggi a Hakodate, nell'isola settentrionale di Hokkaido, alla prima asta stagionale della frutta più pregiata del Giappone: un prezzo identico a quello che, un anno fa, aveva incoronato il lotto più costoso. Nella sala del mercato all'ingrosso, tra le voci concitate dei compratori, a contendersi i frutti sono state le Nanamitsuki, dalla buccia gialla striata di rosso. Provengono dalla cittadina di Nanae, che secondo la tradizione fu il primo luogo del Paese a coltivare mele di tipo occidentale. Rispetto al 2025, spiega la cooperativa agricola Shinhakodate, la produzione di quest'anno si presenta più generosa nelle dimensioni e meno segnata da ammaccature. Dodici mesi fa, invece, i tifoni avevano danneggiato buona parte del raccolto. La Nanamitsuki appartiene alla varietà Gunma meigetsu, e secondo gli esperti soltanto i frutti che superano determinati standard di dolcezza e dimensione ricevono l'etichetta premium. A fare l'offerta vincente è stato un grossista di frutta e verdura di Hakodate. "Hanno il cuore di miele e sono deliziose. Se le trovate in negozio, non lasciatevele scappare", ha detto alla stampa locale Yuji Sotozaki, 46 anni, rappresentante della società. In Giappone le aste inaugurali sono un rito consolidato, in cui i prodotti d'élite raggiungono spesso quotazioni altissime. La frutta, infatti, non è di casa sulle tavole di ogni giorno, e viene spesso riservata ai doni di pregio o alle occasioni speciali. Per gli acquirenti che partecipano alle aste il prezzo pagato vale soprattutto come investimento d'immagine: una vetrina promozionale che trasforma la frutta in un biglietto da visita di qualità.
In Giappone scatola da 7 mele pregiate battuta a 560 euro alla prima asta di stagione
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