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In Germania si dimette la copresidente dell'Spd e ministra del Lavoro Baerbel Bas

BERLINO, 12 OTT - In Germania, terremoto nell'Spd: Baerbel Bas si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del Lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali, su Instagram, la sua scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare. Ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione (Cdu/Csu).

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