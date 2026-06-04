In Fvg si produce il vino 'Laudato Sie' per il Vaticano con finalità sociali

TRIESTE, 04 GIU - Si chiama "Laudato Sie" ed è un blend rosso prodotto (in 5mila bottiglie) nella Fondazione Villa Russiz, sul Collio goriziano, che ha finalità sociali, per un destinatario importante, il Vaticano. Intanto, a Castel Gandolfo è stata piantumata la stessa vite nel Borgo Laudato Sì, voluto da Francesco, dove operano migranti, minorenni non accompagnati, dunque presto sarà pronta anche lì una produzione del vino. Il vino (annata 2023) a collaborazione tra Fondazione e Vaticano è stata presentata proprio a Villa Russiz; il "Laudato Sie" made in Friuli Venezia Giulia sarà il vino ufficiale della Santa Sede, in attesa dell'entrata in produzione della vigna di Borgo Laudato Sì, un progetto al quale hanno lavorato, oltre alla Fondazione, anche il cardinale Fabio Baggio, direttore generale del Centro di alta formazione Laudato Sì, la Regione Fvg, l'università di Udine e Banca 360. Al suo totale compimento, sarà un esempio di ecologia dal grande valore simbolico e culturale. "Fondazione Villa Russiz ha punti di contatto molto forti con il Borgo Laudato Si': entrambe si fondano su progetti sociali che vedono una parte agricola strumentale anche all'aiuto dei minori in difficoltà, con una attività formativa ed educativa funzionale alla loro emancipazione", ha sottolineato il presidente della Fondazione Antonio Paoletti. "Oggi - ha detto il cardinale Baggio - inizia una attività che sarà una collaborazione lunga nel tempo. Il vino 'Laudato Sie' viene a significare una prima produzione che ancora non è possibile al Borgo di Castel Gandolfo, ma che è possibile in Friuli Venezia Giulia con questo gemellaggio".