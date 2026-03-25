In Colombia si allarga lo scandalo sulle molestie sessuali nel giornalismo

BOGOTA, 25 MAR - La procura della Colombia ha aperto un'indagine su presunti casi di molestie sessuali nel settore dei media, a partire dalle accuse emerse all'interno della rete televisiva Caracol. L'inchiesta riguarda al momento due figure di primo piano del notiziario, entrambe allontanate dall'emittente dopo le denunce. Il caso ha rapidamente avuto un effetto domino: dopo le prime segnalazioni, decine di giornaliste hanno iniziato a raccontare esperienze simili, descrivendo pratiche diffuse e un ambiente segnato da abusi e silenzi. Le testimonianze si sono moltiplicate anche sui social, dove i contenuti hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, riaccendendo il dibattito sulle difficoltà di denunciare, tra paura di ritorsioni e scarsa fiducia nella giustizia. Le accuse hanno presto coinvolto anche altri ambiti istituzionali, riaprendo casi rimasti per anni al centro delle polemiche e portando alla luce episodi analoghi nella giustizia e nello sport, rafforzando l'idea di un fenomeno diffuso. Il capo dell'Ufficio del Difensore civico, Iris Marín, ha parlato apertamente di un problema "strutturale", sottolineando che le molestie attraversano media, istituzioni, università e luoghi della vita quotidiana. Secondo Marín, uno degli ostacoli principali è lo squilibrio di potere tra vittime e aggressori, che favorisce il silenzio e l'impunità. La procura ha affidato i casi a unità specializzate, mentre cresce la pressione per una risposta istituzionale più incisiva.