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In Colombia Cepeda riconosce la vittoria di De La Espriella

BOGOTÀ, 24 GIU - Il senatore ed ex candidato alla presidenza Iván Cepeda Castro ha riconosciuto la vittoria di Abelardo De La Espriella come nuovo presidente della Repubblica colombiana. "Lo faccio per senso di responsabilità democratica e come contributo alla pace, perché crediamo profondamente nella democrazia e che le divergenze politiche debbano essere risolte attraverso la partecipazione dei cittadini e il rispetto delle istituzioni", ha dichiarato.

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