In centinaia allo stadio di Palermo per l'addio ad Alessia 'la guerriera'

PALERMO, 13 MAG - Centinaia di persone si sono già radunate allo stadio Barbera di Palermo, dove in queste ore è stata allestita la camera ardente di Alessia La Rosa. Ad accogliere il feretro della bambina di otto anni, tifosa rosanero, scomparsa nella serata di ieri dopo avere lottato contro una lunga malattia, tanti tifosi che hanno inneggiato cori in suo onore e acceso fumogeni. Attesa anche l'intera squadra rosanero per l'ultimo saluto. La camera ardente, all'interno della sala stampa dell'impianto sportivo di viale del Fante resterà aperta sino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. I funerali di Alessia saranno invece celebrati venerdì alle 9.30 in Cattedrale a Palermo.