ROMA, 28 MAG - In arrivo 48 ore di temporali, colpi di vento e locali grandinate. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Nelle prossime ore un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. "Il calore - spiega - alimenterà i cumulonembi, le imponenti torri nuvolose che si ergono fino a 10-12 km di altezza, innestando correnti ascensionali e discendenti ad oltre 100-150 km/h, quantità immense di vapore, pioggia, ghiaccio e grandine". Con i temporali si attenuerà la prima ondata di caldo e le temperature si assesteranno attorno ai 32-33°C ma l'umidità sarà elevata e le notti afose. Inizialmente i fenomeni si innescheranno dal Nord-Est verso l'Appennino, per poi interessare le pianure di Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del Sud, spostandosi progressivamente verso le coste tirreniche. Venerdì toccherà di nuovo al Nord, seppur con fenomeni più localizzati tra il Nord-Ovest e l'Appennino Emiliano. Dal pomeriggio, nuovi scrosci colpiranno a carattere sparso le zone interne del Centrosud, con localizzazione sempre difficile da decifrare per questo tipo di evento meteo. Per il Ponte del 2 Giugno si profila una situazione dinamica: lunedì avremo condizioni prevalentemente soleggiate, da martedì 2 Giugno (Festa della Repubblica), invece, non si esclude un possibile peggioramento con piogge in arrivo dall'Atlantico, specialmente dal pomeriggio-sera ad iniziare dal Nord. Nel dettaglio: - Giovedì 28. Al Nord: temporali sparsi e leggero calo delle massime. Al Centro: temporali dagli Appennini verso le coste tirreniche. Al Sud: rovesci pomeridiani sull'Appennino, locali sulle coste campane e sole altrove. - Venerdì 29. Al Nord: primissime ore con temporali su Lombardia e Liguria ed Emilia, poi più sole. Al Centro: instabile su Appennino, Toscana e Lazio. Al Sud: rovesci pomeridiani sull'Appennino e sulle Isole Maggiori interne, sole altrove. - Sabato 30. Al Nord: più soleggiato. Al Centro: più soleggiato. Al Sud: qualche rovescio sulle Isole Maggiori interne. Tendenza: domenica con più sole, temporali di calore soltanto sui rilievi. Ponte del 2 giugno con maggiore probabilità di temporali al Centro-Nord soprattutto da martedì pomeriggio.