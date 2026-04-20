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Imprenditori taglieggiati denunciano, eseguiti 32 fermi a Palermo

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PALERMO, 20 APR - Operazione antimafia nella notte a Palermo dove carabinieri del Reparto operativo e agenti di polizia della squadra mobile e dello Sco, coordinati dalla procura, diretta da Maurizio de Lucia, hanno fermato 32 indagati nei quartieri Brancaccio e Sperone accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e spaccio di droga. Nel corso della notte sono state eseguite numerose perquisizioni anche con l'ausilio dei vigili del fuoco che hanno aperto diversi magazzini e box. Perquisizioni anche in una impresa funebre della zona. Durante le indagini alcuni imprenditori taglieggiati hanno collaborato e sono state ricostruite diverse richieste di pizzo agli esercenti. L'organizzazione aveva anche acquistato alcune case bandite per fallimenti facendo andare deserte le aste.

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