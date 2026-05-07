Imbrattate pietre d'inciampo a Torino, sono stati giochi di bimbi

TORINO, 07 MAG - Sono tre bambini, verosimilmente in età prescolare, gli autori dell'imbrattamento di otto pietre d'inciampo in piazza Santa Giulia, a Torino, nel quartiere Vanchiglia. Lo ha accertato la digos della questura attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un ufficio postale vicino alla piazza. I piccoli hanno poi ammesso la colpa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, l'episodio risale al pomeriggio del 30 aprile scorso. I tre bambini stavano giocando nella piazza, utilizzando dei pennarelli colorati quando hanno imbrattato le pietre d'inciampo dedicate alle vittime della deportazione nazifascista.