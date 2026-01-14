Il Venezuela riapre i pozzi di petrolio dopo il blocco Usa

CARACAS, 14 GEN - La compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa ha iniziato a riaprire i pozzi chiusi durante l'embargo statunitense, consentendo la ripresa delle esportazioni di greggio questa settimana. Almeno due superpetroliere sono partite dal Venezuela nelle ultime ore, ciascuna con circa 1,8 milioni di barili di petrolio. Secondo fonti citate da Reuters, si tratterebbe delle prime spedizioni nell'ambito di un accordo di fornitura fino a 50 milioni di barili tra Caracas e Washington.