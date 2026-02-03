Giornale di Brescia
Il Venezuela nomina un nuovo rappresentante diplomatico negli Usa

CARACAS, 03 FEB - Il governo venezuelano ha nominato Félix Plasencia nuovo rappresentante diplomatico negli Stati Uniti. La scelta è stata annunciata dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez poco dopo un incontro a Palazzo Miraflores con l'incaricata d'Affari statunitense Laura Dogu, che ha recentemente supervisionato la riapertura della missione diplomatica americana a Caracas. La nomina di un nuovo rappresentante diplomatico è vista come un passo fondamentale per ristabilire la presenza ufficiale del Venezuela a Washington e rilanciare le relazioni bilaterali interrotte nel 2019 dopo che gli Usa si rifiutarono di riconoscere la prima rielezione di Nicolás Maduro a presidente. Il ministro degli Esteri venezuelano, Yván Gil, ha confermato che Plasencia (ministro degli Esteri tra il 2021 e il 2022) si recherà negli Stati Uniti con il suo team nei prossimi giorni per iniziare il loro lavoro diplomatico sul suolo Usa.

