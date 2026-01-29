Giornale di Brescia
Il Venezuela apre ai privati nel petrolio, via libera del Parlamento

CARACAS, 29 GEN - Il Parlamento venezuelano ha approvato una riforma che apre il vasto settore petrolifero alla partecipazione di capitali privati, segnando un'inversione storica rispetto alla linea di rigido controllo statale promossa dal chavismo, al potere nel Paese sudamericano da oltre 25 anni. Il provvedimento, approvato in seconda lettura dall'Assemblea nazionale a maggioranza Psuv, il Partito socialista unito del Venezuela fondato da Hugo Chávez, attende ora la firma esecutiva della presidente de facto ad interim Delcy Rodríguez per entrare formalmente in vigore. Lo rendono noto i principali media venezuelani.

Argomenti
CARACAS

