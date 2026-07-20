LONDRA, 20 LUG - E' ancora una volta il vecchio gatto Larry, ben 19 anni compiuti, il protagonista più fotografato dell'attesa di un nuovo primo ministro britannico: il settimo in poco più di 10 anni post Brexit in un Paese nel quale la vecchia stabilità politica perduta sembra poter essere ormai ironicamente ricondotta solo a lui. Il felino, acchiappa-topi ufficiale di Downing Street dal 2011 in avanti, è stato ritratto anche stamattina dai media davanti al portoncino al numero 10 di Downing Street, dove il laburista Keir Starmer si appresta a passare formalmente la mano al compagno di partito Andy Burnham. Un cambio della guardia a cui Larry assiste con il consueto distacco, stiracchiandosi in favore di telecamere. Nel suoi ormai 15 anni di onorato servizio, iniziato quando a capo del governo c'era il conservatore David Cameron, il gatto di Number 10 ha visto avvicendarsi 5 primi ministri Tory (lo stesso Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak) e due laburisti (Starmer e ora Burnham). Continuando da parte sua a spadroneggiare nel suo ruolo: tanto più dopo il ritiro del rivale Palmerston, a lungo addetto allo stesso incarico nella vicina sede del ministero degli Estero, mandato alla fine in pensione con tutti gli onori nel 2020 dal Foreign Office in un ricovero per animali caraibico delle Bermuda. Dove si è spento - con tanto di annuncio ufficiale ai media - nel febbraio scorso.
Il vecchio gatto Larry attende Burnham, la stabilità a Downing Street è lui
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