WASHINGTON, 26 GIU - Il Consiglio per l'istruzione del Texas ha approvato un nuovo e ampio elenco di letture a livello statale che, per la prima volta, renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale, a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
Il Texas rende obbligatoria la lettura della Bibbia nelle scuole
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