NEW YORK, 01 LUG - Con New York si prepara ad affrontare una settimana di caldo torrido e temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi, il sindaco Zohran Mamdani ha risposto alle indiscrezioni secondo cui Taylor Swift avrebbe intenzione di sposarsi con il campione di football Travis Kelce al Madison Square Garden alla vigilia della festa del 4 luglio. "Il mio consiglio a tutti i newyorkesi è di restare al chiuso e cercare di stare al fresco. E se per caso vi state sposando al Madison Square Garden, anche voi state al chiuso e starete al fresco", ha dichiarato Mamdani durante una conferenza stampa rispondendo a una domanda sul presunto matrimonio della popstar e sull'eventualità di chiusure al traffico per contenere l'arrivo dei fan dell'area dello stadio.
Il sindaco di New York Mamdani sul caldo e le nozze di Taylor Swift
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