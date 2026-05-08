Il Segretario generale del Senato membro onorario del corpo accademico di Ca' Foscari

VENEZIA, 08 MAG - Da stamani il Segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, è membro onorario del Corpo accademico dell'università Ca' Foscari di Venezia. Il titolo gli è stato conferito nella sede principale dell'ateneo lagunare dalla magnifica rettrice, Tiziana Lippiello, "in considerazione della sua prestigiosa carriera professionale e per il consolidato impulso alla realizzazione di collaborazioni scientifiche e istituzionali tra Senato e università Ca' Foscari di Venezia". E in particolare, ha ricordato Lippiello, "per aver promosso l'istituzione del Master di secondo livello in 'Analisi e valutazioni delle politiche pubbliche' e la recente revisione della traduzione in lingua cinese della Costituzione italiana". Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza con 110 e lode, dignità di stampa e bacio accademico, con la tesi 'Il principio del consenso traslativo e la circolazione dei titoli di credito', Toniato nel 1998 ha ricevuto dal presidente della Repubblica la medaglia d'oro dei Cavalieri del Lavoro. A 36 anni è stato chiamato a ricoprire l'incarico di vice segretario generale della presidenza del Consiglio; a 39 anni è nominato vice segretario generale del Senato. Il 16 maggio 2024 è stato infine nominato segretario generale del Senato dal Consiglio di Presidenza, all'unanimità e per acclamazione. "Oriente e Occidente, Nord e Sud del mondo - ha sottolineato Toniato nel corso della sua lectio magistralis - si incontrano quando il diritto è per l'uomo e non è l'uomo per il diritto". Il Segretario generale del Senato si è quindi soffermato su Costituzioni e Codici antichi e moderni per dimostrare che "la bilancia della giustizia in Occidente e il righello della legge in Oriente possono entrambi rendere umano il diritto, meno arido e più vivo, vicino all'umanità in ogni parte del mondo". Tenendo insieme Stati Uniti e Cina, Medio Oriente ed Europa, Toniato ha affermato infine la centralità dei doveri e l'inviolabilità dei diritti: "Nessuno escluso, né abbandonato - ha concluso - ma neppure va dimenticato chi subisce l'ingiustizia, perché il torto va riparato, la giustizia bendata non nasconde la verità".
Il Segretario generale del Senato membro onorario del corpo accademico di Ca' Foscari
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