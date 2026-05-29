Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio

WASHINGTON, 28 MAG - Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso giovedì durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio con il suo carico di satelliti destinata all'orbita terrestre bassa. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione statica odierno", ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos in un post su X, aggiungendo che "tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni".