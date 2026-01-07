Giornale di Brescia
Il procuratore del Venezuela, 'Maduro ha l'immunità diplomatica'

CARACAS, 07 GEN - Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha chiesto il rilascio di Nicolás Maduro, affermando che gode di "immunità diplomatica". Il magistrato ha chiesto al giudice statunitense Alvin K. Hellerstein, responsabile del caso negli Stati Uniti, di "rispettare il diritto internazionale e riconoscere l'incompetenza del tribunale sotto il suo comando nel giudicare il leader di una nazione sovrana, protetto dall'immunità diplomatica in quanto capo di Stato". Il procuratore - un fedelissimo del 'chavismo' - ha inoltre chiesto a Hellerstein di porre fine a "tutte le violazioni dei diritti umani commesse contro il presidente, sua moglie e, ovviamente, contro il popolo venezuelano". Maduro e sua moglie Cilia Flores sono accusati di traffico di droga. Saab ha anche annunciato la nomina di funzionari per indagare sulle "decine" di morti causate dall'attacco statunitense a Caracas lo scorso fine settimana. "Noi, come Procura della Repubblica, abbiamo nominato tre procuratori per indagare sulle decine di vittime civili e militari innocenti che sono morte durante questo crimine di guerra, questa aggressione senza precedenti contro la patria venezuelana", ha affermato.

CARACAS

