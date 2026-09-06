BOGOTÁ, 06 SET - Il presidente colombiano Abelardo De La Espriella si è congratulato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che il suo governo è diventato il più longevo dell'Italia del dopoguerra. "La sua leadership ha contribuito a garantire stabilità politica e continuità istituzionale alla Repubblica Italiana, dimostrando che è possibile governare con fermezza, convinzioni e un profondo senso della Nazione", si legge in un post su X del leader di destra sudamericano. "Italia e Colombia sono popoli fratelli, uniti da profondi legami storici, culturali e umani. Ribadisco la mia volontà di continuare a rafforzare questa amicizia e di lavorare insieme per la prosperità delle nostre Nazioni", aggiunge De La Espriella, che poi conclude così: "Auguri, cara Giorgia. Viva l'Italia!".
Il presidente colombiano De La Espriella si congratula con Meloni
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