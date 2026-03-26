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Italia e Estero

Il premier greco annuncia l'aumento del salario minimo a 920 euro

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ATENE, 26 MAR - Il primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato l'aumento del salario minimo mensile lordo a 920 euro, a partire dal prossimo primo aprile, durante una riunione del Consiglio dei ministri. Lo riportano i media greci. Si tratta di un aumento di 40 euro rispetto al precedente salario minimo. L'obiettivo del governo, come stabilito dal primo ministro, è di arrivare a 950 euro nel 2027, l'anno in cui terminerà, stando alla scadenza naturale della legislatura, il secondo mandato di Mitsotakis. "In un contesto così complesso, la forza nazionale (...) deve essere sostenuta dalla stabilità interna e dall'unità", ha dichiarato il premier ellenico.

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