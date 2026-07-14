ROMA, 14 LUG - Il Pd si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze. E' quanto si apprende da diverse fonti dem, in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in Aula alla Camera.
Il Pd pronto a chiedere il voto segreto sulla legge elettorale, anche sulle preferenze
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