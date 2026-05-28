Il Parlamento ucraino ratifica accordo con Ue su prestito da 90 miliardi

ROMA, 28 MAG - La Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha ratificato l'accordo con l'Unione Europea che prevede un sostegno finanziario fino a 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027. Lo riportano i media ucraini. "Congratulazioni al Parlamento ucraino e al team di Zelensky per la rapidità con cui hanno portato a termine il lavoro di ratifica dei principali documenti relativi al prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. Questo impegno apre la strada ai primi versamenti previsti per giugno". Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen su X.