++ Il Papa, 'virtù e capacità ma troppi poveri sono esclusi' ++

MADRID, 07 GIU - "Voglio chiedermi ad alta voce: chi viene escluso nonostante le proprie virtù e capacità? Non possiamo ignorare che la condizione dei poveri rappresenta un grido che nella storia dell'umanità interpella costantemente la nostra vita, le nostre società, i sistemi politici ed economici, e la Chiesa". Lo dice il Papa incontrando il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport a Madrid. Leone cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas: "Le strutture economiche e istituzionali sono giuste solo nella misura in cui servono lo sviluppo integrale della persona e favoriscono la partecipazione responsabile di tutti".