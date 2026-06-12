ROMA, 12 GIU - Papa Leone XIV farà rientro a Roma con l'aereo del Re di Spagna, offerto gentilmente da Sua Maestà. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede sottolineando che l'aereo decollerà attorno alle ore 18:00 (ora locale) e sarà a Roma per le 23:00 (ora di Roma) circa. Il personale della Santa Sede e i giornalisti del Volo Papale faranno ritorno nelle prossime ore con un altro aereo messo a disposizione da Iberia.
Il papa tornerà a Roma con l'aereo del re di Spagna
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