Il Papa, spero che la mia Enciclica sia risposta a sfide IA

CITTÀ DEL VATICANO, 22 MAG - "La sfida che ci troviamo ad affrontare non è tecnologica, ma antropologica, e spero che l'Enciclica che verrà pubblicata entro pochi giorni possa contribuire a dare una risposta a questa sfida". Lo ha detto il Papa, parlando della sua enciclica sull'intelligenza artificiale attesa per lunedì 25 maggio. Nell'udienza all'evento sulla comunicazione e il digitale ha aggiunto: "Spero che queste riflessioni portino a una rinnovata fiducia nella tecnologia come frutto del genio della persona umana in armonia con il disegno creativo di Dio".