Il Papa, sbagliato chiamare difesa un riarmo che impoverisce

ROMA, 14 MAG - "Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme: non si chiami 'difesa' un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce élite cui nulla importa del bene comune. Occorre inoltre vigilare sullo sviluppo e l'applicazione delle intelligenze artificiali in ambito militare e civile affinché non de-responsabilizzino le scelte umane". E' la denuncia del Papa dalla Sapienza dove aggiunge: '"Che mondo stiamo lasciando?" , "un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra".