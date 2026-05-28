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Il Papa sarà il 22 agosto anche a San Marino

CITTÀ DEL VATICANO, 28 MAG - Il Papa, accogliendo l'invito dei Capitani Reggenti, "si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita proseguirà al Meeting e alla città di Rimini". Lo comunica la Prefettura della Casa pontificia.

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