++ Il Papa, preoccupato per vittime civili dell'escalation in Ucraina ++

VATICANO, 27 MAG - Nuovo appello del Papa per l'Ucraina stamane dall'udienza generale. "Sono preoccupato per la guerra in Ucraina - ha detto - che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili". "La guerra - osserva - non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranza, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione di Maria Regina della pace".