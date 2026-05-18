Il Papa, 'molto preoccupato per il Libano e Medio Oriente'

CITTÀ DEL VATICANO, 18 MAG - Il Papa ha incontrato Aram I, patriarca della Chiesa armena proveniente dal Libano. "Mi riporta alla mente l'amata patria da cui proviene e che ho avuto la gioia di visitare lo scorso dicembre. Questa terra del Libano, così cara al mio cuore, che per tanto tempo ha dimostrato al mondo intero che è possibile per persone di culture e religioni diverse vivere insieme come un'unica nazione, continua ad affrontare prove difficili", ha detto Leone XIV sottolineando la sua "profonda preoccupazione" per il popolo libanese, "in un momento in cui l'unità e l'integrità del paese sono nuovamente minacciate" e per le Chiese del Medio Oriente.