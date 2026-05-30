Il Papa, 'la pace è possibile, ascoltiamo il grido degli innocenti'

CITTÀ DEL VATICANO, 30 MAG - La pace "non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse". "E' piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita". Lo ha detto il Papa al termine del rosario in Vaticano. "Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato: bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti di ogni età. Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace!", ha sottolineato Leone XIV.