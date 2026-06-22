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Il Papa, la medicina non sia serva di una morte programmata

CITTÀ DEL VATICANO, 22 GIU - "Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo, nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana! La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata". Lo ha detto il Papa nell'udienza nell'udienza alla fondazione Jerome Lejeune, famoso per i suoi studi sulla sindrome di Down.

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