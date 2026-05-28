Il Papa il 30 maggio reciterà in Vaticano un rosario per la pace

ROMA, 28 MAG - Il Papa sabato sera, 30 maggio, reciterà in Vaticano un rosario per la pace e in collegamento ci saranno diversi santuari del mondo. "L'insistenza di Papa Leone XIV per la pace nel mondo continua a esprimersi anche attraverso il costante richiamo alla preghiera. Dopo la Veglia celebrata nella Basilica di San Pietro lo scorso 11 aprile, a conclusione del mese mariano, sabato 30 maggio, alle ore 19.00, il Santo Padre presiederà la recita del Santo Rosario presso la Grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani", riferisce il Dicastero per l'Evangelizzazione aggiungendo che per questa circostanza "tutti i Santuari del mondo saranno invitati a unirsi con i rispettivi pellegrini e fedeli in preghiera con il Santo Padre". Hanno già aderito: il Santuario della Madre di Dio (Zarvanytsia, Ucraina); Il Santuario Internazionale di Nostra Signora della Pace e del Buon Viaggio (Antipolo, Filippine); Il Santuario della Beata Vergine del Rosario (Fatima, Portogallo); il Santuario della Madonna Regina della Pace (Medjugorje, Bosnia ed Erzegovina); il Santuario di Nostra Signora di Lourdes (Lourdes, Francia); il Santuario di S. Charbel Annaya (Byblos, Libano); il Santuario Pontificio della Santa Casa (Loreto, Italia). Sarà possibile unirsi in preghiera con il Papa anche da Piazza San Pietro, mediante i maxischermi lì presenti.