CITTÀ DEL VATICANO, 22 OTT - Il Papa parla dei giovani e invita a prestare attenzione alle loro "condizioni di disagio esistenziale. Famiglie ferite, solitudini digitali, sentimento di inadeguatezza o di timore davanti a un futuro che appare incerto", ha detto nell'udienza ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla Pastorale Scolastica e Universitaria. "Sotto la corazza, che tanti adolescenti si costruiscono per non soffrire, si cela il desiderio di amare ed essere amati", ha sottolineato Papa Leone XIV.
Il Papa, 'gli adolescenti sotto la corazza chiedono di essere amati'
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