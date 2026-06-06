Il Papa dal centro di accoglienza di Madrid, 'aprire le porte'

MADRID, 06 GIU - "Sono molto contento di cominciare qui la mia visita a Madrid", "chi è a Madrid, è di Madrid, anch'io sto in mezzo a voi come un madrileno: grazie, Madrid, per questo benvenuto, che mi fa sentire parte di una grande, meravigliosa famiglia in cui, come in tutte le famiglie, avvengono miracoli d'amore. In particolare in questa casa, dove nessuno è lasciato solo". Lo dice papa Leone visitando gli operatori e gli assistiti dal Progetto sociale "Cedia 24 Horas" presso il Centro di Informazione e accoglienza Caritas di Madrid. Si tratta del primo appuntamento del quarto viaggio apostolico di Leone dopo la cerimonia di accoglienza al Palazzo Reale. Leone ha ascoltato alcune testimonianze tra cui quella di una giovane mamma. "Grazie a un sogno e a una piccola porta aperta - ha detto -, piccola nelle dimensioni, ma immensa nella misericordia, Niurka ha dato ad Ares e Atenea la vita, il suo amore di mamma e la promessa di un futuro felice".