Il Papa da Napoli, non c'è pace senza giustizia

NAPOLI, 08 MAG - "La pace parte dal cuore dell'uomo, attraversa le relazioni, si radica nei quartieri e nelle periferie, e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Per questo sentiamo urgente lavorare anzitutto dentro la città stessa. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza, attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia". Lo dice papa Leone da piazza del Plebiscito a Napoli nel'incontro con la città. "Sappiamo che non esiste pace senza giustizia", afferma Leone che incoraggia la città "piattaforma" di dialogo con l'accoglienza anche di profughi da Gaza.