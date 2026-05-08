NAPOLI, 08 MAG - "La pace parte dal cuore dell'uomo, attraversa le relazioni, si radica nei quartieri e nelle periferie, e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Per questo sentiamo urgente lavorare anzitutto dentro la città stessa. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza, attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia". Lo dice papa Leone da piazza del Plebiscito a Napoli nel'incontro con la città. "Sappiamo che non esiste pace senza giustizia", afferma Leone che incoraggia la città "piattaforma" di dialogo con l'accoglienza anche di profughi da Gaza.
Il Papa da Napoli, non c'è pace senza giustizia
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