CITTÀ DEL VATICANO, 06 SET - "Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo: "Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia".
Il Papa, 'auspico negoziati su Ucraina portino frutti, aprire al dialogo'
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