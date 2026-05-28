Il Papa ai vescovi italiani, 'serve il coraggio di parrocchie accoglienti'

CITTÀ DEL VATICANO, 28 MAG - "Abbiamo il coraggio dell'essenziale!": è l'appello che Papa Leone XIV ha rivolto ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa chiede alla Chiesa italiana "il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo. Il coraggio di una catechesi che sia cammino di iniziazione e formazione permanente alla vita cristiana. Il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, in cui le famiglie si ritrovano e si rinnovano con la linfa del Vangelo. Il coraggio di organismi di partecipazione vivi. Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Il coraggio di una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle Chiese in Italia". "Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire, con la vita prima ancora che con le parole", ha sottolineato il Pontefice, concludendo: "L'Italia ha bisogno di questa testimonianza".