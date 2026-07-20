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Il Papa a sorpresa visita l'abbazia di Montecassino

ROMA, 20 LUG - "Questa mattina Papa Leone XIV si è recato in visita privata alla comunità monastica e all'Abbazia di Montecassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace in quelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Ha poi pranzato con la comunità e, al termine, è rientrato a Castel Gandolfo". Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede.

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